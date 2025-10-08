پخش زنده
عوامل بیولوژیک در بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجانغربی استفاده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: استفاده از عوامل بیولوژیک در ۶۵ هزار و ۷۸ هکتار از اراضی باغی و زراعی استان برای کنترل عوامل خسارتزا استفاده شده است.
فرشته صادقینسب افزود: در نیمه نخست امسال با همکاری بخش خصوصی، بیش از ۳۵۰ هزار زنبور براکون و یکهزار و۴۰۰ گرم زنبور تریکوگراما برای کنترل آفات کرم میوهخوار (هلیوتیس)، بید گوجهفرنگی و برگخوار ذرت در سطح ۳۷۰ هکتار از مزارع گوجهفرنگی و ذرت توزیع و رهاسازی شده است.
صادقینسب، با بیان اینکه توزیع این عوامل بیولوژیک نقش مؤثری در کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم دارد، تصریح کرد: مبارزه بیولوژیک با استفاده از دشمنان طبیعی آفات، از جمله حشرات و میکروارگانیسمها، به جای سموم شیمیایی انجام میشود که منجر به کاهش آلودگی زیستمحیطی، حفظ حشرات مفید و جلوگیری از بروز مقاومت در آفات خواهد شد.
وی، همچنین از توزیع گسترده تجهیزات و فرآوردههای غیرشیمیایی در سطح ۶۴ هزار و ۷۰۸ هکتار از اراضی باغی و زراعی استان خبر داد و گفت: توزیع تلههای فرمونی، نوری و جلبکننده، کارتها و رولهای رنگی، آفتکشهای بیوشیمیایی و میکروبی با هدف ترغیب کشاورزان به استفاده از جایگزینهای غیرشیمیایی انجام شده است.
صادقینسب تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه کشاورزی پایدار، جلوگیری از بروز مقاومت در آفات، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و حفاظت از حشرات مفید است.
