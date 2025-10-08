به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: استفاده از عوامل بیولوژیک در ۶۵ هزار و ۷۸ هکتار از اراضی باغی و زراعی استان برای کنترل عوامل خسارت‌زا استفاده شده است.

فرشته صادقی‌نسب افزود: در نیمه نخست امسال با همکاری بخش خصوصی، بیش از ۳۵۰ هزار زنبور براکون و یکهزار و۴۰۰ گرم زنبور تریکوگراما برای کنترل آفات کرم میوه‌خوار (هلیوتیس)، بید گوجه‌فرنگی و برگخوار ذرت در سطح ۳۷۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی و ذرت توزیع و رهاسازی شده است.

صادقی‌نسب، با بیان اینکه توزیع این عوامل بیولوژیک نقش مؤثری در کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم دارد، تصریح کرد: مبارزه بیولوژیک با استفاده از دشمنان طبیعی آفات، از جمله حشرات و میکروارگانیسم‌ها، به جای سموم شیمیایی انجام می‌شود که منجر به کاهش آلودگی زیست‌محیطی، حفظ حشرات مفید و جلوگیری از بروز مقاومت در آفات خواهد شد.

وی، همچنین از توزیع گسترده تجهیزات و فرآورده‌های غیرشیمیایی در سطح ۶۴ هزار و ۷۰۸ هکتار از اراضی باغی و زراعی استان خبر داد و گفت: توزیع تله‌های فرمونی، نوری و جلب‌کننده، کارت‌ها و رول‌های رنگی، آفت‌کش‌های بیوشیمیایی و میکروبی با هدف ترغیب کشاورزان به استفاده از جایگزین‌های غیرشیمیایی انجام شده است.

صادقی‌نسب تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه کشاورزی پایدار، جلوگیری از بروز مقاومت در آفات، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و حفاظت از حشرات مفید است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اضافه کرد: هدف از این اقدامات کاهش مصرف سموم شیمیایی، تولید محصول سالم، حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه کشاورزی پایدار، جلوگیری از بروز مقاومت در آفات، جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی و حفاظت از حشرات مفید است.