

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،الحدادی افزود: استقبال بازیکنان استقلال از من در بدو ورودم شگفت‌انگیز بود. آنها با رفتار حرفه‌ای و همراهی بی‌نظیر خود، مرا در آشنایی با فرهنگ ایران یاری کردند و باعث شدند سریع‌تر با محیط تیم هماهنگ شوم.

منیر الحدادی در ادامه عنوان کرد: بازیکنان استقلال مجموعه‌ای از استعداد‌ها و تجربه‌های گوناگون هستند که بسیاری از آنها سابقه بازی در تیم ملی کشورشان را دارند. بازی در کنار این نفرات تجربه‌ای متفاوت و ارزشمند برای من محسوب می‌شود. استعداد و همدلی بازیکنان ایرانی می‌تواند به تحقق موفقیت‌های بزرگ برای باشگاه کمک کند. استقلال با حضور بازیکنان جدید، مربی جدید و ساختار فنی تازه نیاز به زمان دارد تا هماهنگی کامل شکل بگیرد. با تمرینات فشرده در تعطیلات پیش رو، تیم با هماهنگی بیشتری به میدان خواهد رفت و شما استقلال متفاوت‌تری را بعد از تعطیلات خواهید دید.

وی گفت: تجربه همکاری با ساپینتو بسیار شگفت‌انگیز است. او مربی بی‌نظیری است که روحیه و انگیزه بالای خود را به تیم منتقل می‌کند. با وجود اینکه تا امروز نتایج دلخواه حاصل نشده است، به اعتقاد من این مسئله یک بدشانسی بوده و فوتبال همیشه قابل پیش‌بینی نیست. تلاش، انرژی و کار تیمی منجر به موفقیت خواهد شد. ساپینتو وقت زیادی می‌گذارد و در این مقطع به واسطه نتایج اخیر بیشترین فشار روی اوست، ولی ما بازیکنان به او اعتماد داریم.