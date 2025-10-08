وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نقش‌آفرینی گسترده سازمان‌های مردم‌نهاد و ظرفیت‌های خیرین در حل مسائل حوزه کودکان تأکید کرد و از دستور رئیس‌جمهور برای اقدام فوری در زمینه کودکان بازمانده از تحصیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد میدری در همایش توسعه حمایت‌های اجتماعی از کودکان که با حضور سازمان‌های مردم نهاد (ثمن های) فعال در حوزه کودکان برگزار شد، گفت: در دو هفته گذشته چند اتفاق مهم رخ داد که مسیر برنامه‌های ما را برای حمایت از کودکان روشن‌تر کرد. هفته گذشته جلسه‌ای با تعدادی از مؤسسات مردمی فعال در این حوزه برگزار شد و نکات مهمی از سوی آنان مطرح شد. این موضوع به‌تنهایی قابل پیگیری نبود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم موضوع را به صورت متمرکز در دولت مطرح و جمع‌بندی آن را برای ایجاد یک حرکت ملی در این زمینه ارائه کنیم.

او به سفر اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به بندرعباس اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر آماری از کودکان بازمانده از تحصیل ارائه شد که باعث واکنش رئیس‌جمهور شد. ایشان خواستار اقدام مؤثر و فوری در این زمینه شدند. طی سال‌های اخیر فعالیت‌هایی در معاونت رفاه برای کاهش این پدیده انجام شده، اما لازم است این اقدامات با سرعت و قدرت بیشتری ادامه یابد.

میدری در ادامه از اجرای طرحی آزمایشی در سازمان تأمین اجتماعی برای دسترسی بهتر کودکان به خدمات درمانی خبر داد و افزود: با استفاده از فناوری دیجیتال، امکان ارتباط میان پزشکان مناطق دورافتاده با متخصصان در مراکز استان‌ها و تهران فراهم شده است. امروز پزشک عمومی در شهر دورافتاده‌ای مانند تایباد با متخصص غدد در تهران به صورت هم‌زمان کودک بیمار را ویزیت کرد. همچنین تصاویر رادیولوژی به صورت لحظه‌ای منتقل و تفسیر شد که این اقدام گام مهمی در جهت عدالت درمانی برای کودکان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به یک اقدام ابتکاری در مشهد اشاره کرد و افزود: دو هفته پیش، انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی با همکاری جراحان داوطلب، ۲۶ کودک را که به علت نیاز به جراحی زیبایی از تحصیل بازمانده بودند، به‌صورت رایگان عمل کردند. این اقدام قرار است با همکاری پزشکان بیشتری گسترش یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: در میزگرد‌های این همایش، نمایندگان دولت، دستیار رئیس‌جمهور و مؤسسات مردمی دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند و جمع‌بندی آن در سطح دولت و رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد.

احمد میدری در ادامه گفت: امروز در دولت مدارکی نمایش داده شد که نشان می‌داد مردم یک روستا در خراسان شمالی بدون حمایت رسمی، با همکاری یکدیگر کلاس‌های تکمیلی مدرسه ساختند. رئیس‌جمهور با دیدن این اقدام تأکید کرد؛ اگر نیرو‌های مردمی آزاد و فعال شوند، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

میدری اظهار امیدواری کرد؛ با تکیه بر ظرفیت مردمی و همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد، بتوان مسیر حمایت از کودکان را در کشور با سرعت و اثربخشی بیشتری پیش برد.

در ادامه این همایش، کارشناسان موسسات مردم نهاد در ۴ کارگروه آموزش، سلامت، کودکان کار و مهاجرین، حمایت از خانواده و توانبخشی با نمایندگان دولت به گفت‌و‌گو نشستند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در میز کارگروه سلامت پای شنیدن دغدغه‌های نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد بود.

قرار است نتایج هم اندیشی این کارگروه‌ها برای انتخاب بهترین راه حل برای اجرای هم افزایی بین وزارت رفاه، آموزش و پرورش و ثمن‌ها برای حمایت بیشتر از کودکان بازمانده از تحصیل اجرایی شود.