پخش زنده
امروز: -
موی گرگ اثر هنرمند چهارمحال و بختیاری نامزد دریافت پروانههای زرین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ ارشاد استان گفت: فیلم «موی گرگ» ساخته فریدون نجفی هنرمند فیلمساز چهارمحال و بختیاری با سه نامزدی در بخشهای بازیگری نوجوان، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم کودک و نوجوان در جمع برترین آثار جشنواره قرار گرفت.
شهرام فرجی افزود: مراسم پایانی این دوره از جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار میشود و پروانههای زرین، برندگان خود را در این مراسم خواهند شناخت.