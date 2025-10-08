به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی افزود: این منابع به‌صورت نقدی و با پیگیری‌های مستمر به دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی پرداخت شده است.

وی افزود: این منابع از محل‌هایی همچون سایر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش نفت خام، ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح قانون معادن، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، تعهدات سفر مقام معظم رهبری، مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی، و همچنین واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی تأمین شده است.

دهقان منشادی، نقش ذی‌حسابان استان را در فرآیند جذب اعتبارات عمرانی بسیار مهم و اثرگذار دانست و تصریح کرد: این اعتبارات به طرح‌های عمرانی در سطح استان و شهرستان‌ها تزریق شده است.

وی در تشریح طرح‌های بهره‌مند از این اعتبارات، به مواردی، چون انتقال و آبرسانی به شهر‌ها و روستاها، ایجاد زیرساخت‌ها، ساخت، توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، خانه‌های بهداشت روستایی، احداث، بهسازی و تکمیل راه‌های شهری و روستایی، پروژه‌های آموزشی، ورزشی، کشاورزی، دامداری، گردشگری، میراث فرهنگی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، طرح‌های هادی روستایی و مراکز بهزیستی و حمایتی اشاره کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ فرصت داشتند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ را جذب کنند، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز با افزایش اعتبارات عمرانی، امکان تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فراهم شود.

وی اظهار داشت: بخشی از این اعتبارات نیز از طریق خزانه‌داری کشور و ستاد وزارتخانه‌ها به طرح‌های عمرانی استان اختصاص یافته که به‌طور کامل جذب و هزینه شده‌اند.