دانشگاه آزاد اسلامی خمینیشهر در شاخصهای آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی، موفق به کسب رتبه ۱ کشوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر در نشست خبری با اصحاب رسانه، ارتقای رتبه دانشگاه خمینیشهر از ششم به یک کشوری را نتیجه تلاش جمعی هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانست و گفت: ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی هر سال بر اساس شاخصهای آموزش، پژوهش، فناوری، درآمدهای غیرشهریهای و فعالیتهای فرهنگی انجام میشود که واحد خمینیشهر در ارزیابی سال جاری توانست به سطح پیشرو کشوری ارتقا یابد.
علی حیدری افزود : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر هماکنون بیش از هشتهزار و ۲۰۰ دانشجو در مقاطع کاردانی تا دکتری تخصصی دارد و در بیش از ۱۵۰ رشته تحصیلی فعالیت میکند.
وی گفت: تاکنون بیش از ۵۰ هزار دانش آموخته از این دانشگاه وارد جامعه و صنعت شدهاند و بیش از ۸۸۰۰ مقاله علمی معتبر داخلی و بینالمللی از سوی اعضای هیأت علمی و دانشجویان این دانشگاه منتشر شده است، همچنین بیش از ۳۵ شرکت فناور و دانشبنیان در این مرکز فعالاند و ۶۴ اختراع و ۷۹ عنوان کتاب علمی نیز از سوی استادان این واحد به ثبت و چاپ رسیده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خمینیشهر با اشاره به رشد چشمگیر فعالیتهای فناورانه گفت: «مرکز رشد» این دانشگاه موفق به دریافت گواهی سطح یک از وزارت علوم شده و امروز بیش از ۳۵ شرکت فناور در آن مستقر هستند. همچنین درآمدهای غیرشهریهای دانشگاه نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است .