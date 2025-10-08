پخش زنده
امروز: -
در پی اعلام نتایج سیزدهمین آزمون فراگیر مشترک استخدامی دستگاههای اجرایی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیهای از پذیرفتهشدگان دعوت کرد برای انجام فرآیند بررسی مدارک و تکمیل مراحل استخدامی به این وزارتخانه مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پذیرفتهشدگان دو برابر ظرفیت در رشتههای شغلی مربوط به وزارت ارتباطات باید از ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، طبق جدول زمانبندی اعلامشده و در روز تعیینشده، به صورت حضوری و با در دست داشتن مدارک لازم به محلهای مشخصشده مراجعه کنند.
بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان جذب در کدرشتههای استان تهران لازم است برای انجام فرآیند بررسی مدارک به نشانی: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی شماره ۴، ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز همایشهای شهید قندی مراجعه کنند.
همچنین، پذیرفتهشدگان و متقاضیان جذب در کدرشتههای سایر استانها باید با مراجعه به ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراکز استانهای محل جذب، مدارک خود را ارائه و مراحل بررسی را تکمیل کنند.
مدارک مورد نیاز:
۱. اصل کارت ملی؛
۲. اصل شناسنامه؛
۳. در صورت تأهل و داشتن فرزند، ارائه اصل شناسنامه همسر و فرزندان الزامی است؛
۴. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه آقایان)؛
۵. اصل مدرک تحصیلی یا گواهی موقت فراغت از تحصیل مطابق اطلاعات ثبتنامی؛
۶. اصل گواهی ایثارگری (در صورت استفاده از سهمیه ایثارگری)؛
۷. اصل کارت عضویت یا گواهی معلولیت (در صورت استفاده از سهمیه معلولین)؛
۸. مستندات مربوط به «قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام» مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۱ با رعایت شرایط مندرج در دفترچه آزمون.
در این اطلاعیه تأکید شده است: حضور به موقع و ارائه کامل مدارک از شروط ضروری برای ادامه فرآیند استخدام است. بررسی مدارک نیز صرفاً بر اساس اطلاعات ثبتشده و خوداظهاری داوطلب در زمان ثبتنام انجام میشود.
همچنین، عدم مراجعه در مهلت مقرر بدون ارائه دلیل موجه و اطلاعرسانی قبلی، به منزله انصراف قطعی از ادامه فرآیند استخدام تلقی خواهد شد.
پذیرفتهشدگان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۲۱-۸۸۱۱۴۰۷۹ تماس حاصل کنند.