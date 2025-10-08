پخش زنده
دیدگاههای رهبر معظّم انقلاب اسلامی درخصوص تربیت کودک روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما همزمان با آغاز هفتهی ملّی کودک، تازهترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی با عنوان «تربیت کودک در اندیشهی حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(مدّظلّهالعالی)» منتشر و روانهی بازار نشر شد.
انتشارات انقلاب اسلامی با هدف تجهیز مربیان، معلمان و طراحان و برنامهریزان عرصهی آموزش و تربیت کودک و نیز تمهید نگرش عالمانه و آگاهانهی والدین نسبت به موضوع خطیر تربیت اسلامی کودکان اقدام به انتشار این کتاب کرده است.
کتاب تربیت کودک، الگویی کاربردی برای تعلیم و تربیت در دوره کودکی مبتنی بر اندیشهی حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(مدّظلّهالعالی) ارائه میکند.
عرصهها و اهداف تربیت، اصول تربیت در دورهی کودکی، رویکردهای برنامهی آموزش کودک و ضوابط تولید محصولات آموزشی و تربیت کودک، از محورهای اصلی این کتاب است.
این کتاب ۲۸۰ صفحهای، دربردارندهی مباحث نو و منتشر نشدهی معظّملّه در حوزهی تربیت کودک بوده و تحقیق و تدوین آن با بهرهگیری از نظارت متخصصین حوزهی کودک به کوشش دکتر محمد شهریاری انجام شده است.