به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاملات آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با ۰.۵ درصد افزایش به ۴۰۲۵ دلار رسید.

از ابتدای سال ۲۰۲۴، قیمت طلا تاکنون ۵۲ درصد رشد کرده است که این رشد شامل افزایش ۲۷ درصدی قیمت طلا در سال جاری میلادی نیز می‌شود.

رشد قیمت طلا تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، افزایش نبود قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی، تقاضای قوی بانک‌های مرکزی، ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس طلا و تضعیف ارزش دلار آمریکا رخ داده است.

در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت هر اونس نقره با ۰.۵ درصد افزایش به ۴۸ دلار و ۳ سنت، پلاتین با ۲.۲ درصد افزایش به ۱۶۵۳ دلار و ۲۱ سنت و پالادیوم با ۱.۳ درصد رشد به ۱۳۵۵ دلار و ۳۲ سنت رسید.

از سوی دیگر، قیمت نفت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه پس از تصمیم اخیر اوپک پلاس برای محدود کردن افزایش تولید در نوامبر، افزایش یافت. قیمت نفت برنت با ۴۸ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۹۳ سنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۱ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش به ۶۲ دلار و ۲۴ سنت در هر بشکه رسید.

تولیدکنندگان اوپک پلاس در جلسه آنلاین روز یکشنبه، افزایش ۱۳۷ هزار بشکه در روز تولید نفت برای ماه نوامبر را تصویب کردند که کمترین میزان افزایش بین گزینه‌های مطرح شده بوده است. این تصمیم، نگرانی‌ها درباره عرضه بیش از حد نفت را کاهش داد و به تثبیت قیمت‌ها کمک کرد.