کاپیتان تیم ملی والیبال بانوان ایران، گفت: نشان طلای کاوا رنگ و بوی دیگری دارد، زیرا اولین طلای تاریخ والیبال بانوان ایران است و امیدوارم این قهرمانی تکرار شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شبنم علیخانی در حاشیه مراسم استقبال از تیم ملی زنان در فرودگاه امام خمینی (ره) درباره کسب نخستین مدال طلای تاریخ والیبال بانوان کشور در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) اظهار داشت: خدا را شکر مسابقات بسیار خوب بود. والیبال بانوان واقعاً نیاز داشت به چنین مدالی دست پیدا کند. ان‌شاءالله بتوانیم در مسابقات آسیایی، کشور‌های اسلامی و همچنین رقابت‌های جهانی نیز مدال کسب کنیم و والیبال زنان ایران را به جایگاهی که شایسته آن است، برسانیم.

پاسور تیم ملی والیبال زنان خاطرنشان کرد: بازیکنان بسیار جوانی در ترکیب تیم حضور دارند. فکر می‌کنم نسل تیم تغییر کرده و بازیکنان جدید با انگیزه و استعداد بالا وارد ترکیب شده‌اند. همه آنها بسیار سخت‌کوش هستند و مطمئنم ادامه‌دهنده راه نسل قبلی خواهند بود تا والیبال بانوان به جایگاه اصلی خود بازگردد.

وی در مورد سطح مسابقات کاوا افزود: قرار بود مسابقات آسیای مرکزی در کشور نپال برگزار شود، اما به‌دلیل شرایطی که در آن کشور پیش آمد، میزبانی به ازبکستان واگذار شد. هرچند این تغییر تا حدی با عجله صورت گرفت، اما تیم ملی آمادگی کامل برای حضور در رقابت‌ها را داشت. سطح مسابقات نسبتاً خوب بود و ما از بیشتر حریفان خود قوی‌تر بودیم. دو دیدار نسبتاً سخت نیز مقابل تیم میزبان ازبکستان، داشتیم که خدا را شکر توانستیم از پس آنها بربیاییم و تمامی بازی‌ها را با موفقیت به پایان برسانیم و قهرمان شویم.

کاپیتان تیم ملی والیبال زنان درباره حس خود از کسب این مدال تاریخی عنوان کرد: مدال‌های زیادی در طول دوران ورزشی‌ام کسب کرده‌ام، اما این مدال حس متفاوتی دارد. بیشتر مدال‌هایی که تاکنون گرفته‌ام مربوط به لیگ برتر والیبال بانوان بوده، اما این مدال طلا رنگ و بوی دیگری دارد، زیرا اولین مدال طلای تاریخ والیبال بانوان ایران در مسابقات کاوا است. ما قدر این موفقیت را می‌دانیم، آن را بسیار دوست داریم و امیدوارم این قهرمانی تکرار شود.

شاگردان لی دو هی در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی چهار بازی کردند و موفق به شکست حریفان (تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در دو مسابقه) خود با نتیجه سه بر صفر شدند تا بدون واگذاری حتی یک ست قهرمان این مسابقات شوند.