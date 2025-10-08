اخیراً از شماره‌های بدون هویت، سوالاتی با عنوان کلی «نظرسنجی از دانشگاه تهران درباره آب» به خبرگزاری‌ها و افراد ارسال می‌شود. دانشگاه تهران انجام هرگونه نظرسنجی در این خصوص و به این شیوه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی دانشگاه تهران در اطلاعیه ای از مدیران محترم رسانه‌ها درخواست کرد؛ ضمن رد این گونه درخواست‌ها، روشنگری لازم در مورد کذب‌بودن این خبر را به اطلاع همکاران خود برساننند.

در این اطلاعیه آمده است؛ کارگروه آب دانشگاه تهران که از سوی رئیس جمهور محترم برای بررسی موضوع بحران آب مأموریت یافته است، کلیه مسائل خود را با دولت هماهنگ کرده و در صورت لزوم انجام نظرسنجی، اطلاع‌رسانی از طریق دولت یا سایت رسمی دانشگاه و یا برگزاری کنفرانس خبری اعلام خواهد شد.