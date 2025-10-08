به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کمیته امداد امام خمینی ره آباده گفت: به منظور حمایت از مددجویان و خودکفایی و توانمند سازی آنان سومین بازارچه مشاغل خرد و خانگی با حضور کار آفرینانی از شهر‌های آباده اقلید و سده برگزار شد.

حسین پاسداری افزود: ۳۵ غرفه محصولات خود را شامل صنایع دستی، پوشاک، محصولات بهداشتی و خوراکی، چرم، کیف و کفش و لوازم خانگی در این نمایشگاه عرضه کردند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در باغ ملی آباده صبح و عصر برای بازدید عموم برپا است.