سومین بازارچه عرضه و فروش محصولات طرحهای اشتغال کمیته امداد امام (ره) در آباده برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کمیته امداد امام خمینی ره آباده گفت: به منظور حمایت از مددجویان و خودکفایی و توانمند سازی آنان سومین بازارچه مشاغل خرد و خانگی با حضور کار آفرینانی از شهرهای آباده اقلید و سده برگزار شد.
حسین پاسداری افزود: ۳۵ غرفه محصولات خود را شامل صنایع دستی، پوشاک، محصولات بهداشتی و خوراکی، چرم، کیف و کفش و لوازم خانگی در این نمایشگاه عرضه کردند.
این نمایشگاه به مدت یک هفته در باغ ملی آباده صبح و عصر برای بازدید عموم برپا است.