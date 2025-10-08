بیش از ۵۰ هزار کودک مشمول طرح غربالگری بینایی در استان مرکزی شناسایی شده که با حضور خانوادهها در مجتمعهای بهزیستی و خانههای بهداشت سنجش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۱۴۰ پایگاه برای غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ ساله در استان مرکزی اختصاص یافته است.
کارشناس مسئول اداره کل بهزیستی استان مرکزی با بیان این خبر گفت: بیش از ۵۰ هزار کودک مشمول طرح شناسایی شده که با حضور خانوادهها در مجتمعهای بهزیستی و خانههای بهداشت استان سنجش میشوند.
لیلا قلینیک با اشاره به اینکه اجرای طرح از خرداد امسال شروع و تا پایان سال ادامه دارد، افزود: نکته مهم در این زمینه دست کم نگرفتن اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان است چرا که برخی ایرادات و بیماریهای چشم در کودکی قابل درمان است و در صورت بی توجهی کودک بیمار نابینا یا کم بینا میشود.
او با بیان اینکه پارسال در قالب این طرح هزار و ۹۰۰ کودک دچار اختلال در بینایی تشخیص داده شد، گفت: امسال هم در این صورت کودکان برای درمان به مراتب بالاتر معرفی میشوند.
قلی نیک از خانوادهها خواست تا برای سلامتی فرزندشان به نزدیکترین پایگاه پیشگیری از تنبلی چشم محل زندگی خود مراجعه کنند.
او با بیان اینکه درمان آمبلیوپی درصورت مداخله درست، ساده است، گفت: پارسال بیش از ۴۸ هزار کودک مورد معاینه و سنجش تنبلی چشم قرار گرفتند.
غربالگری بینایی کودکان و تنبلی چشم از سال ۱۳۷۵ در حال اجراست و تاکنون بیش از ۶۰ میلیون نفر در این طرح شرکت کردند.