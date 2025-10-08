به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در هجدهمین شورای مسکن استان افزود : همه دستگاه‌ها، به‌ویژه مدیران خدمات‌رسان، نسبت به انجام تعهدات خود در این طرح اهتمام جدی داشته باشند

وی با بیان اینکه هزینه‌های ساخت و ساز در مجموعه‌های آپارتمانی کمتر است گفت: ضروری است دستگاه‌ها هماهنگی کامل داشته باشند تا طرح‌ها با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری اجرا شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: بانک مسکن در پرداخت تسهیلات عملکرد قابل قبولی داشته و همه ی بانک‌های عامل نیز باید در مدت یکی دو هفته آینده تحرک لازم را برای پرداخت تسهیلات و تکمیل پرونده‌ها داشته باشند.



هاشمی گفت: هدف نهایی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن، جلب رضایت مردم و تأمین سرپناه برای خانواده‌هاست و هیچ کوتاهی از سوی دستگاه‌ها در این مسیر پذیرفتنی نیست.











