پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: روند تأمین زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن تسریع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در هجدهمین شورای مسکن استان افزود : همه دستگاهها، بهویژه مدیران خدماترسان، نسبت به انجام تعهدات خود در این طرح اهتمام جدی داشته باشند
وی با بیان اینکه هزینههای ساخت و ساز در مجموعههای آپارتمانی کمتر است گفت: ضروری است دستگاهها هماهنگی کامل داشته باشند تا طرحها با کمترین هزینه و بیشترین بهرهوری اجرا شود.
استاندار خراسان جنوبی افزود: بانک مسکن در پرداخت تسهیلات عملکرد قابل قبولی داشته و همه ی بانکهای عامل نیز باید در مدت یکی دو هفته آینده تحرک لازم را برای پرداخت تسهیلات و تکمیل پروندهها داشته باشند.
هاشمی گفت: هدف نهایی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن، جلب رضایت مردم و تأمین سرپناه برای خانوادههاست و هیچ کوتاهی از سوی دستگاهها در این مسیر پذیرفتنی نیست.