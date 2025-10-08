به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رامین لطفی گفت: این دستگاه با حضور کارشناس نصب کننده دستگاه و کارشناسان فنی دانشکده و بیمارستان در حال انجام بوده و به زودی نقطه‌ نهایی برای نصب دستگاه تعیین خواهد شد.

او با بیان اینکه در اختصاص این دستگاه مهم به شهرستان، نماینده اسدآباد در مجلس نقشی محوری داشته است، افزود: وجود دستگاه mri و سنگ شکن موجب می شود این بیمارستان جزو مراکز درمانی مهم و منحصر‌به‌فرد در غرب کشور باشد.

رئیس بیمارستان قائم اسدآباد همچنین با قدردانی از ریاست دانشکده و همچنین معاونت‌های درمان و توسعه در اجرای این خدمت بزرگ، تأکید کرد: خدمت رسانی به مردم دیار سیدجمال باید با سرعت ادامه یابد.

لطفی تصریح کرد: تلاش بر این است تجهیزات تنها بیمارستان اسدآباد به طور مستمر بروز‌رسانی شده و در این زمینه یک دستگاه جدید برای واحد فیزیوتراپی نیز تا پایان ماه امسال اضافه خواهد شد.