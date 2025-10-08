به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رییس سازمان پسماند شهرداری ایلام با بیان این که تابلوی سایت جدید تخلیه نخاله، به منظور آشنایی مردم با این مکان تا یکی دو روز آینده نصب می‌شود، اظهار کرد: شهروندان بایستی نخاله‌ها را در مکان تعیین شده جدید، تخلیه کنند.

نجم آزمل این را هم گفت: نخاله‌های خرد جمع شده در این سایت، هر ۱۰ روز یک بار به سایت «هردراز» منتقل خواهد شد.

وی افزود: ۶۵ خودروی متخلف حمل نخاله فاقد پلاک شناسایی و به پلیس راهور معرفی شده‌اند.