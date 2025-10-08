پخش زنده
نخستین جشنواره «شادبوم» با محوریت پرچم ایران در مصلی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روحالله ایزدخواه، دبیر جشنواره «شادبوم» با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: این رویداد فرهنگی با تمرکز بر انتقال مفاهیم ملی و عشق به وطن از طریق بازی و داستان، برای نخستینبار در ایران برگزار میشود.
ایزدخواه با اشاره به تأثیرگذاری قالبهای بازی و داستان در ذهن کودکان و نوجوانان گفت: اگر میخواهیم مفاهیم مهمی مانند علاقه به میهن را در ذهن بچهها نهادینه کنیم، باید از روشهایی بهره ببریم که برای آنها جذاب و قابل درک باشد.
دبیر جشنواره «شادبوم» افزود: این رویداد با الهام از «جشنواره پرچم» در کشورهای چندفرهنگی تلاش دارد، اقوام مختلف ایرانی را زیر پرچم ایران گرد هم آورد.
وی با بیان اینکه مخاطب اصلی این جشنواره کودکان و نوجوانان هستند، اما برنامههایی نیز برای والدین طراحی شده است، گفت: در بخشهای مختلف جشنواره، بیش از ۹۰ نوع بازی و برنامه شامل بازیهای دستورزی، حرکتی، و اجرای صحنهای ارائه میشود که همگی با هدف انتقال مفاهیم ملی و پرچم ایران طراحی شدهاند.
روحالله ایزدخواه افزود: این جشنواره با حمایت مسئولان و رسانهها، می تواند به عنوان نخستین جشنواره پرچم در ایران ثبت شود و یک روز ملی تقویمی با عنوان پرچم نیز در تقویم رسمی کشور جای گیرد.
جشنواره «شادبوم» با هدف تقویت عشق به میهن در کودکان و نوجوانان، از ۲۲ مهر تا ۲ آبان،هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مصلی تهران برگزار میشود و خانوادهها میتوانند با تهیه بلیت در آن شرکت کنند.