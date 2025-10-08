پخش زنده
در نخستین روز هفته پارالمپیک که به نام پارالمپیک و ایثار و شهادت نام گذاری شده، رئیس این کمیته به همراه جمعی از مسئولان و ورزشکاران پارالمپیکی در حرم مطهر بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک با همراهی سیدمحمد پولادگر و دکتر مریم کاظمی پور نواب رییس و جمعی از مدیران کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشهای جانبازان و توان یابان و نابینایان و کم بینایان و ورزشکاران پارالمپیکی با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بیعت کرد.
در این مراسم دکتر کارگری و همراهان دیدار صمیمانهای با حجت الاسلام و المسملین سیدحسن خمینی داشتند و پیرامون دستاوردهای اخیر ورزش پارالمپیک و رویدادهای پیش رو گفتوگو کردند و در ادامه مراسم ادای احترام و عطرافشانی مزار مطهر شهدای جنگ ۱۲ روزه در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) انجام شد.