به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، همزمان‌با شروع جنبش جهانی کاروان موسوم به یاران صمود که از کشورهای آمریکایی و اروپایی برای حمایت از مردم مظلوم غزه و شکستن حصار 18ساله رژیم غاصب صهیونیستی در نوار غزه، شکل گرفته است، درایران هم یک‌کاروان متشکل از 70نفر، درقالب یک کشتی از مسیر اقیانوس هندعازم نوار غزه شدند.

این کاروان درادامه مسیر،قرار است به کاروان کشورهای مسلمانِ پاکستان،عمان و هند، ملحق شود.