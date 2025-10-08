به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ولی‌الله راستی گفت: این طرح با هدف توسعه ورزش‌های تخصصی و ایجاد بستر مناسب برای تمرینات حرفه‌ای ورزشکاران اجرا شده است.

او افزود: هم‌زمان با هفته تربیت بدنی، بیش از صد برنامه فرهنگی، آموزشی و ورزشی در شهرستان قیر و کارزین برگزار می‌شود که شامل المپیاد دانش‌آموزی، مسابقات بین کارکنان اداره ها، رقابت‌های دوچرخه‌سواری، دو و میدانی، مچ‌اندازی، بسکتبال، فوتسال، جشنواره هنر‌های رزمی و همایش بزرگ اسب‌سواری است.

راستی با بیان ارتقای زیرساخت‌های ورزشی این شهرستان گفت: قیروکارزین اکنون دارای ۹ سالن ورزشی، ۵ زمین چمن مصنوعی و یک زمین چمن طبیعی بزرگ است.

راستی در ادامه از برنامه‌های آتی اداره ورزش و جوانان شهرستان خبر داد و گفت: ساخت گود زورخانه پهلوانی و پیست اسکیت در دستور کار قرار دارد تا زمینه توسعه ورزش‌های بومی، رزمی و همگانی فراهم شود.