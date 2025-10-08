به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تلاش مهندسان گروه اندیشه ورز پایگاه مقاومت بسیج مطهری شرکت واگن پارس اراک با بومی سازی پرینتر سه بعدی به بار نشست.

مدیر تولید این کارخانه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: مهندسان گروه اندیشه ورز پایگاه مقاومت بسیج مطهری شرکت واگن پارس اراک با تلاش دوماهه این دستگاه را بومی سازی کردند.

مهدی فیروزی افزود: برای ساخت نمونه داخلی این محصول ۲۰ میلیون تومان هزینه شده و این در حالی است که مشابه خارجی آن ۱۰۰ میلیون تومان است.

او گفت: این دستگاه که در ابعاد ۱۶ در ۲۰ طراحی شده، در واحد طراحی و ساخت کارخانه استفاده می‌شود و از نظر فنی دارای عملکرد دقیقی است.