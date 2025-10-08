به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ شادی مالکی درباره نرخ این تاکسی‌های برای جابجایی مسافران گفت: ملاک ما برای دریافت کرایه، مصوبه شوراست. این شامل حال فعالیت همه تاکسی‌ها می‌شود. این تاکسی‌ها نیز ذیل سامانه شهرزاد در ساعات پیک می‌توانند تا ۵۰ درصد افزایش قیمت کرایه داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که این تاکسی‌های شاسی بلند جدید چینی در کدام خطوط فعالیت خواهند کرد، افزود: این تاکسی‌ها در خطوط پر تقاضای مسافر در محدوده شلوغ و مرکزی شهر به کار گرفته خواهند شد. یکی از مهم‌ترین دلایل این رویکرد کاهش آلودگی هواست.

مالکی در ادامه با بیان اینکه فرایند قانونی پلاک گذاری ۱۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی طی شده است، گفت: این تاکسی‌های برقی باکیفیت و از برند‌های معتبر چینی هستند و به محض اخذ مجوز فراخوان واگذاری منتشر شده است. قیمت تمام شده این تاکسی‌ها حدودا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: ۱۰۰ دستگاه از آیون‌ها پلاک گذاری شدند و از امروز وارد عرصه خدمتی می‌شوند. تاکنون ۱۱۰۰ نفر برای دریافت این تاکسی‌ها ثبت نام کرده‌اند و پرونده بانکی ۵۰۰ نفر ثبت شده است. تا پایان آبان‌ماه مابقی خودرو‌ها هم وارد خطوط خواهند شد.

وی گفت: تاکسی‌های برقی جدید در پایانه‌های اطراف بازار، میدان امام خمینی، میدان ولیعصر، پایانه رسالت، ونک و دیگر نقاط پرتقاضا به کارگیری می‌شوند.

مالکی با اشاره به فعالیت این تاکسی‌ها ذیل سامانه شهرزاد عنوان کرد: تاکسی‌های شاسی بلند چینی، علاوه بر فعالیت در خطوط، در خارج از ساعت هم موظف به فعالیت ذیل سامانه شهرزاد خواهند بود. همه هدف ما در کنار کاهش آلودگی هوا، افزایش نظارت بر فعالیت پیمایش و رصد تاکسی هاست که باید در پلتفرم هوشمند باشند.