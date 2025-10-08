پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: برداشت این میوه در شهرستان بیضا نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش دارد.
صدیقه مویدی بیان کرد: برداشت محصول "بِه" در شهرستان بیضا از اوایل مهر آغاز شده است و تا اوایل آذر ادامه دارد.
او ادامه داد: پیش بینی می شود افزون بر ۵۸۶ تن محصول "به" از باغهای شهرستان بیضا برداشت و به بازارهای استان فارس و تهران ارسال می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا بیان کرد : در شهرستان بیضا "به" علاوه بر باغهای تجاری ، بهصورت تک درخت یا حاشیه کاری مزارع و باغها کاشت شده است.
مویدی با اشاره به اینکه "به" میوهای خوش طعم و عطر از خانواده سیب است افزود: عمده ارقام درختان "به" کشت شده شامل شیشهای، اصفهانی و محلی است.
او توضیح داد: این میوه اگرچه بهصورت خام هم خوردنی است، اما اغلب، به شکل برگه خشک شده "به"، چای "به" و به صورت مربا و کمپوت مصرف میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا افزود: "به" بهصورت دستی برداشت میشود و مهارت کارگران در نحوه برداشت، بستهبندی و ارسال به میادین میوه و تره بار در ماندگاری این میوه حائز اهمیت است.