به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: سلامت دهان و دندان از ارکان مهم سلامت عمومی است و نقش مهمی در کیفیت زندگی، تغذیه و حتی سلامت روان افراد دارد. هدف از اجرای این پویش، ارتقای آگاهی و بهبود شاخص‌های سلامت دهان در گروه‌های مختلف سنی به‌ویژه کودکان است.

صیادی با اشاره به فعالیت گسترده واحد سلامت دهان و دندان افزود: در حال حاضر ۶۲ واحد دندانپزشکی در مراکز خدمات جامع سلامت استان البرز فعال هستند که خدماتی شامل معاینه، آموزش بهداشت دهان و دندان، وارنیش فلورایدتراپی، فیشورسیلنت، ترمیم دندان، پالپوتومی، جرم‌گیری، بروساژ و رادیوگرافی را ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر، ۳۴ هزار خدمت دندانپزشکی رایگان از طریق واحد سیار در مناطق کم‌برخوردار استان انجام شده است. همچنین بیش از ۴۸ هزار خدمت پیشگیری رایگان مانند فیشورسیلنت و وارنیش فلورایدتراپی و ۳۴۰ هزار خدمت درمانی با تعرفه دولتی به مردم ارائه شده است.

وی افزود: در همین مدت، ۲۳۳ هزار خدمت آموزش و معاینه رایگان در حوزه بهداشت دهان و دندان به گروه‌های هدف شامل کودکان زیر ۶ سال، دانش‌آموزان ۶ تا ۱۴ سال، و مادران باردار و شیرده (تا یک سال پس از زایمان) ارائه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تأکید کرد: اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان فرصتی است تا ضمن آگاه‌سازی عمومی، گامی مؤثر در پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی و ارتقای سلامت جامعه برداشته شود. توجه به آموزش و پیشگیری، مهم‌ترین گام برای داشتن لبخندی سالم و جامعه‌ای سالم‌تر است.