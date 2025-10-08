به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تلاش ما بر این است که آموزش حضوری همواره در اولویت باشد و مدرسه، آخرین جایی باشد که در شرایط خاص تعطیل می‌شود و اولین مکانی که بازگشایی خواهد شد؛ چراکه مدرسه تنها محل آموزش درسی نیست، بلکه کانون تربیت و رشد شخصیت دانش‌آموزان است.

مصطفی آذرکیش امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش در مرکز آموزشی، رفاهی شماره سه اصفهان افزود: براین اساس باید ارائه محتوا‌های آموزشی به صورت حضوری در اولویت دستگاه تعلیم و تربیت در تمامی استان‌ها باشد.

وی گفت: مدرسه تنها محل آموزش درس نیست، بلکه کانون مهم اجتماعی در تربیت و رشد شخصیت دانش‌آموزان است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، همچنین بر تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: آموزش با کیفیت تنها به یک عامل محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی از جمله توانمندی معلمان، امکانات مدارس، سرانه ورزشی، تراکم کلاس‌ها و شیوه مدیریت آموزشی بر آن تأثیرگذار است، به همین دلیل برنامه‌ریزی عملیاتی متناسب با شرایط هر منطقه ضروری است تا عدالت آموزشی واقعی در سراسر کشور محقق شود.

وی همچنین با اشاره به تاکید ویژه دولت چهاردهم در اولویت دادن به جایگاه تعلیم و‌تر بیت در کشور گفت: رییس‌جمهور بر سه اصل عدالت، مشارکت بین بخشی و تکنولوژی در راستای تحول بخشی به نظام تعلیم و تربیت تاکید دارد و با رویکرد جدیدی به مدیریت آموزش در کشور می‌نگرد که استانداران باید هماهنگ کنندگان اصلی این روابط بین بخشی باشند.

آذرکیش افزود: در جدول شاخص‌های کمی برنامه هفتم توسعه، ۲۱ شاخص برای ارتقای نظام آموزشی کشور تعیین شده که از مهم‌ترین آنها ارتقای اثربخشی آموزش در دوره دوم متوسطه است و در سال‌های اخیر، تغییر کارکرد امتحانات نهایی و سنجش میزان دستیابی به اهداف کتاب‌های درسی از جمله اقداماتی بوده که در راستای همین شاخص‌ها انجام شده است.

وی افزود: امروز بیش از ۸۵ درصد از دانش‌آموزان کشور از مسیری غیر از کنکور وارد دانشگاه‌ها می‌شوند و این نشان می‌دهد که ما باید کیفیت آموزش عمومی و مهارتی را تقویت کنیم تا همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از مسیر ورود به دانشگاه، از آموزش اثربخش برخوردار باشند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: در زمان حاضر از هفت هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی در حال ساخت در سراسر کشور با مشارکت خیران و مردم، ۲ هزار و ۴۰۰ واحد آماده بهره‌برداری است که این اقدامات، نشانه‌ای روشن از نقش مؤثر مردم و خیرین در تحقق عدالت آموزشی است.

معاون آموزش متوسطه کشور افزود: ارتقای کیفیت آموزش نیازمند توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس است و بر همین اساس، طرح «مدرسه تراز صنعت» و برنامه‌های توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در قالب شبکه ملی یادگیری معلمان در دستور کار قرار گرفته و استان اصفهان در هر ۲ بخش پیشگام است.

وی با بیان اینکه آموزش مهارتی و فنی یکی از محور‌های مهم در مسیر تحول آموزش متوسطه است، گفت: اکنون بیش از ۶۵۰ مرکز فنی و حرفه‌ای دولتی در سراسر کشور در اختیار هنرستان‌ها قرار گرفته است و تلاش می‌شود با تقویت ارتباط میان آموزش و بازار کار، دانش‌آموزان با مهارت‌های واقعی وارد جامعه شوند.

آذر کیش، نقش فعال صنعت، خیران و خانواده‌ها در تحقق آموزش کارآمد را ضروری دانست و گفت: سند تحول بنیادین مدرسه نقطه اتکای دولت و ملت در رشد و تعالی کشور است و تحقق این هدف بدون مشارکت همه ارکان ممکن نیست.

وی افزود: ۱۵ سازمان و نهاد از جمله ثبت احوال، دادگستری، مخابرات و سازمان بهزیستی در قالب سامانه «شهید محمودوند» مأموریت دارند تا با همکاری آموزش و پرورش، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را شناسایی و به مدرسه بازگردانند و این اقدام گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

آذرکیش همچنین با اشاره به برگزاری رویداد ملی مهارت در هفته آینده در اصفهان گفت: برگزاری این رویداد ملی با حضور بیش از ۷۵۰ مهارت آموخته، نمونه‌ای روشن از ظرفیت عظیم این استان در توسعه مهارت آموزی است.