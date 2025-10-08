از جمله اخبار خوب این هفته خوزستان رشد ۳۲ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام خمینی و افزایش تسهیلات بانک ملی در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۴ میلیون تن کالا در پایانه بندری امام خمینی تخلیه و بارگیری شده است که رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

استاندار خوزستان از افزایش تسهیلات بانک ملی در استان خبر داد و گفت: از جمله مصوبات سفر ریاست جمهوری افزایش تسهیلات بانکی می‌باشد که در این زمینه تسهیلات بانک ملی ایران در استان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

همچنین رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به حضور ۲ هزار خیر مدرسه ساز در داخل و خارج استان گفت: امسال نیکوکاران مدرسه ساز هفت هزار میلیارد ریال کمک کرده‌اند.

افزایش صادرات شمش فولاد به کشور عراق و نیز تحت پوشش قرار گرفتن ۹۹ درصدی دانش اموزان در سال تحصیلی در خوزستان از دیگر اخبار خوب این هفته در استان است.