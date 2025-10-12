برگزاری جشنواره امیر کبیر در استان البرز
رئیس جهاد دانشگاهی البرز از برگزاری پنجمین جشنواره پایاننامهها و رسالههای کارفرمامحور خبر داد و گفت: امسال این جشنواره با هدف حمایت از ایدههای نوآورانه دانشجویی و ایجاد بستر تعامل بیشتر میان صنعت و دانشگاه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس جهاد دانشگاهی البرز در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری ارکان اصلی پنجمین دوره جشنواره ملی پایاننامه و رسالههای کارفرمامحور امیرکبیر گفت: پنجمین جشنواره امیرکبیر با هدف حمایت از ایدههای نوآورانه پایاننامهها و رسالههای دانشجویی برگزار می شود.
غلامرضا اسکندریان افزود: در حال حاضر دانشگاهها با ارائه پژوهشهای خود میتوانند صنعت را در حل مشکلات یاری دهند و با ارائه راهکارها به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. از این رو در فرایند برگزاری پنجمین جشنواره امیرکبیر با تمرکز بر نقش دانشگاهها و مراکز مرتبط، سلسله نشستهایی با حضور مراکز پژوهشی، دانشگاهیان و صنعت برگزار خواهد شد .
وی ادامه داد: استان البرز قطب پژوهش و فناوری است، این مراکز تعامل و ارتباط پیوستهای با یکدیگر ندارند. با این رویکرد در پنجمین جشنواره امیرکبیر به دنبال یافتن چالشها و مشکلات حوزه دانشگاه و صنعت هستیم تا پیوند این دو بخش را تقویت کنیم.
رئیس دانشگاه خوارزمی در نشست سیاستگذاری پنجمین جشنواره امیرکبیر با ارائه تحلیلی از وضعیت ارتباط دانشگاه و صنعت، این رابطه را یک حلقه مفقوده و آرمانی تحققنیافته توصیف کرد و گفت: این ارتباط در بهترین حالت در حد مستندات و حرف باقی مانده است و در عمل این ارتباط خیلی کم محقق شده است آمارهای ملی نشان میدهد تنها ۲٪ از پارکهای علم و فناوری دارای کارفرمای صنعتی هستند.