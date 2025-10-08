با آغاز طرح تجهیز کتابخانه‌های روستایی با کتاب‌های نو، فناورانه و حرفه‌ای، کتابخانه‌های روستایی در مسیر تحول قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نهاد کتابخانه‌ها اعلام کرد: طرح تجهیز کتابخانه‌های روستایی با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق محروم و با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران انجام می‌شود.

لزوم تقویت منابع کتابخانه‌ای، گسترش حلقه‌های کتاب‌خوانی، حمایت از کتابخانه‌های سیار و اجرای طرح‌هایی، چون «شنبه‌های کتاب‌خوانی» در مساجد از دیگر محور‌های این تحول است.

پرداخت مطالبات ۸۲۰ میلیون تومانی روستا‌ها که هر روستا ۶۰ میلیون مطالبه داشته، از طرف خانه کتاب و ادبیات ایران در هفته آینده پرداخت می‌شود.

در حال حاضر ۷۶۰ کتابخانه روستایی و ۴۴۰ کتابخانه سیار در کشور فعال است و خدمات آنها به بیش از هزار روستا ارائه می‌شود.

خدمات نهاد کتابخانه‌ها تنها محدود به روستا‌ها نیست و برای عشایر نیز برنامه‌های ویژه‌ای با عنوان «کوله کتاب» اجرا می‌شود که در آن ۵۰ کتاب در کوله قرار می‌گیرد.

شش استان کشور نیز به کتابخانه‌های عشایر خدمات لازم را ارائه می‌کند.

جشنواره «روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب» از سال ۱۳۹۳ با هدف ترویج کتاب‌خوانی و توسعه فرهنگی در مناطق روستایی و عشایری آغاز شده و هر سال روستا‌های فعال در این حوزه معرفی می‌شوند.