مدیرکل صمت گیلان گفت: اصناف گیلان در هوشمندسازی جغرافیایی پیشگام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ثبت و نصب بارکد هوشمند جغرافیایی (GLN) واحدهای صنفی گیلان با حضور سید اللهیار مصباحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صمت، مدیرکل پست و معاون مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران با پایلوت شدن اتحادیه صنف فناوران الکترونیک و رایانه شهر رشت رونمایی و توزیع آن آغاز شد.
مدیرکل صمت گیلان روند ثبت و نصب این بارکدهای هوشمند را تشریح کرد و گفت: ردیابی و ثبت کد مکان همه واحدهای اقتصادی در راستای جلب اعتماد مشتریان و افزایش فروش و جذب بیشتر جامعه هدف به صورت هوشمند میتوانند با نصب این بارکد قابل اسکن و ارائه آن به مشتریان؛ هویت و مشخصات اولیه و توانمندی خود را ارائه نمایند.
تیمور پورحیدری از مشارکت اداره کل پست برای نصب این بارکد هوشمند در اماکن صنفی استان قدردانی کرد و افزود: بهرهمندی از ظرفیتهای پست برای تسهیل در نصب و اجرای آن با توجه به امکانات موجود بسیار کمک کننده خواهد بود که سرعت و دقت را افزایش خواهد داد.
وی شفافیت در مشخصات درج شده و قابلیت به روز رسانی آسان را از مزیتهای دیگر این بارکد جغرافیایی (GLN) دانست و تاکید کرد: دیر یا زود در سیستم اقتصادی بایستی به سمت شفافیت و فناوریهای هوشمند پیش برویم تا ارتباط بازار با نسل جدید بهبود و تسهیل یابد.
بیش از ۱۴۰ هزار واحد صنفی گیلان به کمک اداره کل پست به بارکد هوشمند (GLN) متصل خواهند شد.