به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احسان شاطری افزود: این جشنواره با حضور کودکان از مهد‌های کودک و محله‌های مختلف شهر با برگزاری نمایشگاه کودک با ۸ غرفه نقاشی، حباب بازی، غذای سالم، قلمکاری و کودک، کار دستی، ایستگاه سلامت، کودک و مادر و ایستگاه مسابقه و نمایش‌های عروسکی برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواه را ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت خلاقیت و ایجاد فضای شاد و آموزشی برای کودکان بیان کرد.

مدیر فرهنگسرای شهرداری خورزوق گفت: این رویداد، بستری برای رشد فکری و عاطفی کودکان، تعامل بیشتر خانواده‌ها و ایجاد خاطراتی شیرین و ماندگار برای کودکان را، فراهم کرد.