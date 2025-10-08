پخش زنده
مدیر فرهنگسرای شهرداری خورزوق از برگزاری جشنواره روز جهانی کودک با حضور بیش از هزار کودک در بوستان اندیشه این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احسان شاطری افزود: این جشنواره با حضور کودکان از مهدهای کودک و محلههای مختلف شهر با برگزاری نمایشگاه کودک با ۸ غرفه نقاشی، حباب بازی، غذای سالم، قلمکاری و کودک، کار دستی، ایستگاه سلامت، کودک و مادر و ایستگاه مسابقه و نمایشهای عروسکی برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این جشنواه را ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت خلاقیت و ایجاد فضای شاد و آموزشی برای کودکان بیان کرد.
مدیر فرهنگسرای شهرداری خورزوق گفت: این رویداد، بستری برای رشد فکری و عاطفی کودکان، تعامل بیشتر خانوادهها و ایجاد خاطراتی شیرین و ماندگار برای کودکان را، فراهم کرد.