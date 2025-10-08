

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین نشست هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی (IZSF)، به میزبانی سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی و با حضور محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون جهانی، میترا روحی دبیرکل، سلیمان نایب‌رئیس و اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.

در این نشست، اعضا پیرامون میزبانی‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و مسابقات پیش رو تبادل نظر کردند. طبق تصمیمات اتخاذ شده، مسابقات قهرمانی اروپا به میزبانی ارمنستان و مسابقات قهرمانی آفریقا به میزبانی تانزانیا برگزار خواهد شد.

میترا روحی، دبیرکل فدراسیون جهانی، در سخنان خود بر اهمیت توسعه ورزش‌های زورخانه‌ای در سطح بین‌المللی تأکید کرد و به نقش کشور‌ها در گسترش فرهنگ پهلوانی اشاره داشت.

محسن مهرعلیزاده، رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی نیز ضمن خوش‌آمدگویی به اعضای حاضر گفت:

«با کمال افتخار، از حضور شما در بیستمین نشست کمیته اجرایی فدراسیون جهانی استقبال می‌کنم. از تعهد و تلاش همه اعضا برای ترویج و توسعه این ورزش کهن و فرهنگی در سراسر جهان صمیمانه قدردانی می‌کنم.»

وی در ادامه گزارشی از دو نشست پیشین کمیته اجرایی ارائه داد و به دستاورد‌های مهم آنها اشاره کرد. مهرعلیزاده تأکید کرد که اجرای مصوبات جلسات گذشته منجر به گسترش همکاری‌های بین‌المللی، تشکیل رویداد‌های فرهنگی و آموزشی و رشد جایگاه جهانی این ورزش شده است.

در پایان نشست، اعضا درباره سیاست‌های کلان فدراسیون جهانی و برنامه‌های آینده برای ارتقای جایگاه ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در سطح جهان به گفت‌و‌گو پرداختند.