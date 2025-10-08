پخش زنده
به مناسبت روز ملی دامپزشکی مراسم گرامیداشتی برای پاسداران سلامت جامعه در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جامعه دامپزشکی در کشور با تلاش شبانهروزی خود نقش مهمی در تأمین سلامت عمومی، امنیت غذایی و حفظ بهداشت دام و فرآوردههای دامی ایفا میکنند.
دامپزشکان، با انجام وظایف خطیر در حوزههای مختلف از جمله پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام، ارتقای سلامت مواد غذایی، صیانت از سرمایههای دامی و حفظ تنوع زیستی و محیط زیست، از ارکان اصلی نظام سلامت محسوب میشوند.
دامپزشکان گلستانی بر تولید ۸۵۰ هزار تن تولیدات دامی در گلستان نظارت دارند.