به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جامعه دامپزشکی در کشور با تلاش شبانه‌روزی خود نقش مهمی در تأمین سلامت عمومی، امنیت غذایی و حفظ بهداشت دام و فرآورده‌های دامی ایفا می‌کنند.

دامپزشکان، با انجام وظایف خطیر در حوزه‌های مختلف از جمله پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، ارتقای سلامت مواد غذایی، صیانت از سرمایه‌های دامی و حفظ تنوع زیستی و محیط زیست، از ارکان اصلی نظام سلامت محسوب می‌شوند.

دامپزشکان گلستانی بر تولید ۸۵۰ هزار تن تولیدات دامی در گلستان نظارت دارند.