آیین افتتاح طرح «سرای مهر و گفتگو» با هدف تقویت ارتباط میان نسلها، در دبیرستان دخترانه ترنم گلیمفروش ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقیه رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران در این مراسم، گفت: ما امروز گرد هم آمدیم تا با اجرای طرحی نوین، به همه پدران و مادران این سرزمین بگوییم که شما برای ما ارزشمند و گنجینههای زندگی هستید.
وی افزود: در طرح مهر و گفتوگو، قصد داریم عشق و انسانیت را محور قرار داده و پاتوقی گرم برای دیدار و گفتگوی بین دو نسل ایجاد کنیم. با استفاده از فضای مدارس، بستری برای تبادل تجربه و احساس میان سالمندان و نسل جوان فراهم میشود.
سرپرست بهزیستی مازندران با تقدیر از اداره کل آموزش و پرورش استان، گفت: همکاری آموزش و پرورش و در اختیار قرار دادن فضای مدارس، امکان گردهمایی صمیمانه سالمندان و تقویت نشاط و تعامل اجتماعی آنان را فراهم کرده است.
رحمانی با تاکید بر لزوم حضور سالمندان در بطن جامعه، اظهار داشت: سالمندان گنجینههایی از دانش، تجربه و مهربانی هستند و دانشآموزان میتوانند از این سرمایههای ارزشمند بهره ببرند.
وی همچنین با اشاره به افزایش نرخ سالمندی در مازندران، خاطرنشان کرد: مازندران دومین استان سالمند کشور است و لازم است برنامهریزی مناسبی برای پویایی و مشارکت فعال این قشر انجام شود.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با اشاره به سیاستهای کلان دولت و تأکیدات استاندار مازندران بر ارتقای نشاط اجتماعی، گسترش ارتباط میان نسلها و توسعه برنامههای میدانی در حوزه سالمندی، گفت: مقام عالی دولت در استان همواره تاکید دارند که استان مازندران باید الگوی ملی در تکریم و توانمندسازی سالمندان باشد و با ایجاد فضاهای گفتوگو و همنشینی، روحیه امید، پویایی و تعلق اجتماعی در میان آنان تقویت شود.
رحمانی ادامه داد: در سطح ملی نیز، رئیس سازمان بهزیستی کشور با نگاه انسانی، اجتماعی و جامعه محور بر اجرای برنامههایی تاکید دارند که بتواند از نهاد خانواده تا سطح جامعه، سلامت روان، کرامت و مشارکت اجتماعی سالمندان را ارتقا دهد. پاتوقهای سالمندی در همین مسیر شکل گرفتهاند تا سالمندان نه به عنوان گروهی نیازمند، بلکه به عنوان سرمایههای دانایی و تجربه جامعه دیده شوند.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با بیان اینکه بهزیستی مازندران با همکاری آموزش و پرورش در این طرح به دنبال آن است که گفتوگو را میان نسلها زنده نگه دارد، اظهار داشت: این طرح بدنبال آن است تا نوجوانان و جوانان از تجربه سالخوردگان بیاموزند و سالمندان نیز از حضور در کنار نسل نو، احساس نشاط و زندگی دوباره کنند. پاتوق سالمندی، فقط یک محل گردهمایی نیست؛ بلکه محفل دلهاست، جایی برای شنیدن، گفتن، یاد گرفتن و دوباره در جمع بودن. در اینجا، لبخندها بازمیگردند و احساس «دیده شدن» دوباره جان میگیرد.
رحمانی تصریح کرد: امید است با کمکهای دستگاههای اجرایی بتوانیم پاتوق سالمندی در راستای ارتقای سلامت روان و مشارکت فعال سالمندان ایجاد کنیم که محفلی برای دلها باشد.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران در پایان افزود: امیدواریم با اجرای چنین برنامههایی، پلی بین نسلها بسازیم و گامی در جهت حفظ کرامت، سلامت روان و مشارکت اجتماعی سالمندان برداریم.
این طرح با نگاهی جامعهمحور و با هدف تقویت روحیه همدلی و تبادل تجربه میان نسلها در استان مازندران، آغاز به کار کرد.