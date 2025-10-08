استاندار خراسان جنوبی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در جذب ۷۵ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه قدر دانی کرد و گفت: میزان جذب تسهیلات نسبت به جلسه قبل ۳۲ درصد رشد داشته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی با اشاره به اینکه در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ نسبت به جلسه قبل ۳۲ درصد رشد داشته‌ایم افزود: تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ یک فرصت بسیار ارزشمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان است.

وی افزود: سه بانکی که میزان جذب تسهیلات آنها پایین‌تر از میانگین استان است، باید هر چه زودتر نسبت به بهبود شرایط موجود، اقدام کنند.

استاندار با اشاره به اینکه طرح‌هایی که برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ معرفی می‌شوند، باید در کمیته‌های کارشناسی به دقت بررسی شوند گفت: طرح‌هایی که به کارگروه ارجاع می‌شوند، باید قابلیت تصویب داشته باشند و مراقب باشیم هیچ طرحی بدون کار کارشناسی یا برای اشخاصی که در چند بانک وام گرفته‌اند یا حساب بانکی فعالی ندارند، مصوب نشود.

هاشمی افزود: صلاحیت متقاضیان و ارائه طرح‌های قابل دفاع، اعتماد عمومی به اجرای تبصره ۱۸ را افزایش داده و بهره وری اعتبارات را بالا می‌برد.