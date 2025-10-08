پخش زنده
جابهجایی مسافر در استان زنجان در ۶ ماهه نخست امسال درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱ درصدرشدداشته است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان، از رشد قابل توجه ۱۱ درصدی در جابهجایی مسافران در 6ماهه نخست امسال خبر داد
به گفته یوسفی: در این مدت مجموعاً ۷۷۹ هزار و ۳۵۸ مسافر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای استان جابهجا شدهاند.
کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان افزود: در این مدت، تعداد سفرهای انجام شده به ۱۰۵ هزار و ۷۶ مورد رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ درصد افزایش داشته است.