پیکر مطهر طلبه بسیجی حافظ امنیت شهید حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده در باروق تشییع و در زادگاهش روستای چالخاماز از توابع بخش مرکزی این شهرستان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اقشار مختلف مردم ولایی و شهیدپرور شهرستان باروق با تجمع در میدان استاد شهریار شهر باروق، با چشمانی اشک بار و با نوای حزن‌آلود لبیک یا حسین(ع)، لبیک یا زهرا(س)، لبیک یا مهدی(عج) و لبیک یا خامنه‌ای پیکر مطهر این شهید گرانقدر را تا میدان شهدای این شهر بدرقه کردند

حاضران در این آیین با فریادهای کوبنده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اوج خشم و انزجار خود از بدخواهان نظام و مخلان نظم و امنیت کشور را به منصه ظهور گذاشتند.

امام جمعه باروق در آیین تشییع پیکر مطهر این شهید، اظهار کرد: شهید حجت‌الاسلام علیرضا ولی‌زاده در حین خدمت سربازی و براثر حمله عناصر یکی از گروهک ضدانقلاب و براثر پرتاب نارنجک دستی به همراه یکی از همرزمانش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری افزود: مردم ولایی و شهیدپرور شهرستان باروق با حضور حداکثری خود، باشکوه خاصی در آیین تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام شرکت کردند که این حضور یک پیام به دشمنان داشت و آن این بود که ما می دانیم همه توطئه‌ها زیر سر دشمن جهانخوار یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه پیام دیگر این حضور با عظمت مردم این بود که هزاران شهید ولی‌زاده از همین مردم رشد و تربیت خواهند یافت، گفت: امروز اگر گروهک‌های ضدانقلاب خود را در جهت مخالف با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهند، ملت ایران می‌دانند که نقشه همه این توطئه‌ها توسط استکبار جهانی طراحی می‌شود که یقینا با خون شهدا از بین خواهد رفت.

مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان‌غربی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای استان، امام جمعه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شاهین‌دژ در مراسم حضور داشتند.

پیکر این شهید مدافع امنیت پس از تشییع باشکوه بر دوش مردم شهیدپرور شهرستان باروق و اقامه نماز توسط حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه باروق، به روستای زادگاهش چالخاماز انتقال و در خاک آرام گرفت.

شهید والامقام علیرضا ولی‌زاده ۲ روز پیش براثر حملهٔ اعضای یکی از گروهک‌های ضدانقلاب با پرتاب نارنجک دستی به حوزهٔ مقاومت سه‌راه حزب‌الله سروآباد کردستان به همراه یکی از همسنگرانش به فیض شهادت نائل شده بود.

حجت الاسلام علیرضا ولی‌زاده از طلاب مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) شاهین‌دژ بود.