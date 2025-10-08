با هدف تأکید بر اهمیت تغذیه دانش‌آموزان و معرفی تخم مرغ به عنوان یک منبع مهم برای تأمین نیازهای روزانه، امروز در قزوین و آبیک از مزایای این ماده غذایی به دانش اموزان گفته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تخم‌مرغ یکی از کامل‌ترین مواد غذایی برای تأمین انرژی روزانه بدن، به‌ویژه برای دانش‌آموزان است. این ماده سرشار از پروتئین، ویتامین‌ها و کالری متعادل است و مصرف آن به‌صورت آب‌پز، گزینه‌ای سالم و مفید به‌شمار می‌رود.

استان قزوین با تولید سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن تخم‌مرغ، رتبه پنجم کشور را در این حوزه دارد و نقش مهمی در تأمین نیازهای تغذیه‌ای مردم ایفا می‌کند.