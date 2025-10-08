پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت:تامین اعتبارات مورد نیاز طرح آب شیرینکن شهر کرند اکنون به مرحله نهایی رسیده و عملیات اجرایی آن طی سه ماه آینده آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هاشم امینی گفت: پنج میلیارد تومان اعتبار اولیه از محل اعتبارات توازن منطقهای به این طرح اختصاص یافته و مدیریت بحران استان نیز بودجهای برای آن در نظر گرفته است.
هاشم امینی مدیر عامل آب و فاضلاب کشور همچنین امروز در بازدید از روستاهای مرزی آق بند و کرند گفت: ۳۶ هزار مشترک روستایی در شهرستان گنبدکاووس وجود دارد و برخی از آنها حتی در فصول سرد سال هم با و کمبود شدید آب مواجه هستند.
وی افزود: برطرف شدن مشکل کم آبی در این مناطق برخی در گرو طرحهای بلند مدت مانند سد نرماب است و برخی از این مشکلات باید از محل اعتبارات محرومیت زدایی، اعتبارت تتش روستایی و اعتبارات ۳۰۰۶ ملی رفع شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور افزود: وزارت نیرو، طرح بلندمدت انتقال آب از سد نرماب را به عنوان راهکار اساسی تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه در دست اجرا دارد و پیگیریهای وزیر نیرو روند اجرای آن را سرعت بخشیده است.
وی همچنین از برنامههای کوتاهمدت برای بهبود وضعیت آبرسانی روستاها خبر داد و گفت: نشستی در تهران برای تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل بودجه محرومیتزدایی، تنش آبی، اعتبارات ملی و حمایت خیرین برگزار خواهد شد تا طرحهای آبرسانی با سرعت انجام شود.
امینی با اشاره به بهرهبرداری یک ایستگاه پمپاژ آب با مخزن ۱۰۰ متر مکعبی در روستای خیرخوجه سفلی که امروز به بهره برداری رسید گفت:روستاهای خیر خوجه سفلی، خیرخوجه علیا، قیزلر و دماغ از این ایستگاه آب بهره خواهند برد.