همزمان با هفته فراجا بیش از ۱.۵ تُن انواع مواد مخدر در استان امحا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جانشین فرمانده انتظامی استان از امحای بیش از ۱.۵ تن انواع مواد مخدر غیردارویی در زنجان خبر داد.
سرهنگ عباسی گفت: با برنامهریزی جامع پلیس در مبارزه با مواد مخدر، کشفیات قابل توجهی در این حوزه در عملیاتهای متعدد پلیسی به دست آمده است.
وی با اشاره به تداوم طرحهای عملیاتی پلیس در برخورد با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر، ادامه داد: با هماهنگیهای انجامشده، همزمان با هفته فراجا بیش از ۱.۵ تُن انواع مواد مخدر در استان امحا شد.
در شش ماه نخست امسال با اجرای طرحهای ضربتی کشفیات مواد مخدر در استان بیش از ۱۳ درصد و دستگیری قاچاقچیان ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.