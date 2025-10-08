پخش زنده
امروز: -
قیمت مرغ در بازار در چند روز اخیر کاهش نسبی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با اجرای سیاستهای تنظیم بازار و جوجه ریزی فعالان صنعت مرغداری چند روزی است قیمت گوشت مرغ روند نزولی به خود گرفته و تا حدودی ثبات به بازار این ماده پروتئینی برگشته است.
قیمت این ماده پروتئینی درحالیکه در هفتههای گذشته با افزایش همراه بود چند روزی است که روند کاهشی به خود گرفته است.
یوسف شریفی، مدیر واحد تولید مرغداری گفت: اجرای سیاستهای تنظیم بازار و افزایش جوجه ریزی درکاهش قیمتها تأثیرگذار بوده است.
شریفی افزود: شرکتهای بزرگ و زنجیرهای با تمام ظرفیت و امکانات اقدام به جوجه ریزی کردهاند و ما نیز در همین راستا اقدام کردهایم، اگر چه مشکلاتی داشتیم و در خرداد ماه این اقدام را انجام دادهایم و همین موضوع باعث کاهش قیمت مرغ در بازار شده است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان مهاباد هم گفت: با توجه به وجود ناترازی انرژی و وجود بیماری در تابستان گذشته در کشور به ویژه در شهرستانهای همجوار میزان تولید کاهش پیدا کرد و در همین خصوص ما وارد موضوع تنظیم بازار شدیم و حدود ۲۰ تن گوشت مرغ منجمد را با کیلویی ۹۰ هزار تومان عرضه کردیم و پس از آن با همکاری یکی از شرکتهای شهرستان اقدام به عرضه مستقیم با حذف واسطه کردیم که این اقدام باعث کاهش قیمت مرغ شد.
بایزید حسن پور افزود: در حال حاضر عرضه مرغ با زیر قیمت مصوب که ۱۳۷ هزار تومان است صورت میگیرد و هیچگونه کمبودی هم در عرضه مرغ وجود ندارد.
سالیانه ۲۷ هزارتن مرغ در شهرستان مهاباد تولید میشود، که ۱۰ هزار تن آن در این شهرستان مصرف و مابقی به شهرهای دیگر استان صادر میشود.