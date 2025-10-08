دوربرگردان این هفته از بازار و نظارتها شروع شد و پس از ساوه و محلات دوباره رسیده به بیمارستان ولی عصر اراک.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هر چهارشنبه با بسته خبری دور برگردان همراه شما مخاطبان گرامی هستیم .
در دوربرگردان این هفته بازار و بیمارستان را خواهید دید و نظارت و افتتاح را ارزیابی خواهید کرد.
دوربرگردان این هفته از بازار و نظارتهای شروع شد و بعد از ساوه و محلات دوباره رسیده به بیمارستان ولی عصر اراک با افتتاح یک طرح.
بازرسیهایی که انجام میشود، اما نتیجه در قیمتها دیده نمیشود.
بازگشت پرداختهای فیزیکی عوارض در آزادراه ساوه سلفچگان و خدمتی که قرار بود دیجیتالی بماند، اما دوباره به صفهای طولانی بازگشت و تکرار سریال افتتاحها در بیمارستان ولیعصر با دستگاههایی که هنوز فعال نشده، اما روبان افتتاحش بریده شد.