مسابقات چتر بازی نیرو‌های مسلح همزمان با هفته نیروی انتظامی و با شرکت نیرو‌های ارتش، سپاه و فراجا در ساوه برگزار شد.

شرکت نیرو‌های ارتش، سپاه و فراجا در مسابقات چتربازی نیرو‌های مسلح

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده یگان‌های ویژه فراجا گفت: امروز نیرو‌های مسلح در بالاترین سطح آمادگی برای دفاع از مرز‌های جمهوری اسلامی قرار دارند.

سرتیپ مسعود مصدق در مراسم اختتامیه‌ مسابقات چتربازی نیرو‌های مسلح، فرود دقت، که به میزبانی فراجا در فرودگاه فوق سبک شهید طهمورثی ساوه برگزار شد، افزود: برای دفاع از کشور و برقراری امنیت ملت بزرگ ایران، نیرو‌های مسلح آماده جانفشانی و ایثار در همه‌ی عرصه‌ها هستند.

فرمانده هواپیمایی فراجا گفت: هدف از این مسابقات ارتقا توان نیرو‌های مسلح و انجام کار تیمی و گروهی بود.

سرتیپ دوم خلبان جلال منصوری نژاد افزود: به مناسبت هفته‌ فراجا برای اولین بار این مسابقات از لحاظ فنی و پشتیبانی میزبانی فراجا و در ساوه برگزار شد که با انجام تمهیدات لازم، ۹۶سوتی پرواز برای انتخاب تیم چتر بازی نیرو‌های مسلح انجام شد.

مرتضی قربانی فرمانده مرکز آموزش عملیات هوایی یگان ویژه فراجا نیز گفت: در این دوره از مسابقات ۳۰ نفر از منتخبین نیرو‌های مسلح در قالب ۴ تیم با هم به رقابت پرداختند که پس از ارزیابی داوران از هیات پرواز‌های هوایی، تیم ارتش جمهوری اسلامی به مقام برتر، تیم‌های سپاه پاسداران و فراجا نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

تیم منتخب این رقابت، برای شرکت در مسابقات جهانی ارتش‌های جهان که در شهر سیزم قطر برگزار خواهد شد، به نمایندگی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد.