حجت الاسلام والمسلمین روانبخش در سخنان خود در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه جدی دولتمردان به مشکلات اقتصادی و قانون حجاب شد.

ضرورت توجه جدی دولتمردان به مشکلات اقتصادی و قانون حجاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در نطق خود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران اسلامی هیچگاه در برابر مستکبران زانو نخواهد زد از دولتمردان خواست در برابر زیاده خواهی‌های همیشگی آمریکا و هم پیمانانش بایستند.

حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش با اشاره به افزایش قیمت ارز و گرانی‌ها گفت: دولت باید برای کنترل بازار، کاهش و کنترل قیمت ارز، برنامه داشته باشد تا هر کسی با هر قیمتی که می‌خواهد کالایی خود را نفروشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مقوله عفاف و حجاب گفت: کسانی که این روز‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بی حجابی فلسفه می‌بافند و کسانی که جلوی قانون حجاب را گرفتند بدانند گناه این گناهکاران به گردن آنها نیز خواهد بود.