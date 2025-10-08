پخش زنده
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور: پاسداشت بزرگان و مفاخر کشور سبب آشنایی نسل جوان با این شخصیتها میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، غلامرضا امیرخانی در جمع خبرنگاران یزدی با اشاره به برگزاری بزرگداشت زنده یاد ایرج افشار گفت: برگزاری این رویداد و پاسداشت بزرگان و مفاخر کشور موجب آشنایی نسل جوان با شخصیت آنان میشود.
وی افزود: چنین اقداماتی بسیار مهم و اثرگذار است و باید در کشور گسترش یابد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور تصریح کرد: برگزاری این رویدادها یک اقدام فرهنگی و تلاشی برای الگوسازی بزرگان این سرزمین برای نسل جدید است.