حاجی آباد، روستایی با فامیلی یکسان از توابع بخش مرکزی شهرستان مهاباد است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تمامی ساکنان روستای حاجی آباد از نسل یک خانواده و با فامیلی مشترک زندگی میکنند که کشاورزی و دامداری، شغل اصلی ساکنان آن است و در تولید محصولات کشاورزی و دامی خودکفا هستند.
روستای حاجی آباد ۵۰ سال قدمت دارد که تعاون و همکاری دراینجا به اوج رسیده است.
روستایی با ۷۰ نفر جمعیت که همه فامیل و خویشاوندند و غریبهای بین آنان نیست.
خانوادهای بزرگ با زندگی ساده و دورهمیهای صمیمی و با شور وهیجان بیشتر.
روستای حاجی آباد، در دهستان مکریان غربی و ۲۲ کیلومتری مرکز شهرمهاباد واقع شده است.