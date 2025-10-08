به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تمامی ساکنان روستای حاجی آباد از نسل یک خانواده و با فامیلی مشترک زندگی می‌کنند که کشاورزی و دامداری، شغل اصلی ساکنان آن است و در تولید محصولات کشاورزی و دامی خودکفا هستند.

روستای حاجی آباد ۵۰ سال قدمت دارد که تعاون و همکاری دراینجا به اوج رسیده است.

روستایی با ۷۰ نفر جمعیت که همه فامیل و خویشاوندند و غریبه‌ای بین آنان نیست.

خانواده‌ای بزرگ با زندگی ساده و دورهمی‌های صمیمی و با شور وهیجان بیشتر.

روستای حاجی آباد، در دهستان مکریان غربی و ۲۲ کیلومتری مرکز شهرمهاباد واقع شده است.