دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد گفت:شهرداری مؤظف است تا پایان سال جاری نسبت به ساماندهی دستفروشان در معابر عمومی شهر خرم آباد اقدام کند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛علی حسنوند با اشاره به ضرورت حفظ حقوق شهروندان، نظم شهری و حمایت از کسب‌ وکارهای قانونی گفت: شهرداری مؤظف است تا پایان سال جاری نسبت به ساماندهی دستفروشان در معابر عمومی شهر خرم آباد اقدام کند .



دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد افزود: ایجاد بازارچه‌های موقت یا دائمی، تعیین نقاط مجاز برای فعالیت دستفروشان و نظارت مستمر بر اجرای این طرح از جمله راهکارهای قانونی و عملیاتی است که شهرداری باید در دستور کار قرار دهد.