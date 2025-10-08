به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امیر سرتیپ احمد ریسمانچیان سال‌ها فرمانده نیروی انتظامی خراسان بزرگ، سیستان و بلوچستان، فارس و تهران بود.

در جنگ ۱۲ روزه به او و خانواده پیشنهاد دادند که به جایی برود که امنیت بیشتری دارد، اما او در تهران ماند و تأکید کرد که سرباز هیچگاه فرار نمی‌کند.

او اهل یزد است و تا دوران نوجوانی در این دیار زندگی کرد و سپس در لباس پرافتخار نیروی انتظامی در شهر‌های مختلف کشور برای نظم و امنیت کشور و آسایش مردم خدمت کرد.

این تیمسار ۸۳ ساله همچنان استوار و مقاوم بوده و آماده است تا برای دفاع از میهن اسلامی لباس رزم بپوشد.