تلنگر این هفته به زندگی تیمساری میپردازد که در سن ۸۳ سالگی هم خود را سرباز وطن میداند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امیر سرتیپ احمد ریسمانچیان سالها فرمانده نیروی انتظامی خراسان بزرگ، سیستان و بلوچستان، فارس و تهران بود.
در جنگ ۱۲ روزه به او و خانواده پیشنهاد دادند که به جایی برود که امنیت بیشتری دارد، اما او در تهران ماند و تأکید کرد که سرباز هیچگاه فرار نمیکند.
او اهل یزد است و تا دوران نوجوانی در این دیار زندگی کرد و سپس در لباس پرافتخار نیروی انتظامی در شهرهای مختلف کشور برای نظم و امنیت کشور و آسایش مردم خدمت کرد.
این تیمسار ۸۳ ساله همچنان استوار و مقاوم بوده و آماده است تا برای دفاع از میهن اسلامی لباس رزم بپوشد.