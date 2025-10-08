پخش زنده
برگزیدگان سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، این مراسم که با حضور جمع زیادی از هنرمندان و وزیرفرهنگ ارشاد اسلامی برگزار شد، به معرفی برگزیدگان و جمع بندی جشنواره اختصاص داشت .
بنابر اعلام هیئت داوران، این فیلمها برگزیده جشنواره شدند:
«بچهی مردم» برنده هیات داوران نوجوان بخش بینالملل
«چشم بادومی» برنده بهترین فیلمنامه بلند بینالمللی
«بچه مردم» برنده بهترین کارگردانی
گروه بازیگران «بچه مردم» بهترین بازیگری
🔹فریدون نجفی کارگردان فیلم «موی گرگ» برنده پروانه زرین جایزه صلح
🔹بخش اصلی:
🔹محمدرضا نجفی امامی، کارگردان «جادوی عروسکها» برنده بهترین دستاورد فنی و هنری
🔹کریستوف رضایی برای فیلم «بچه مردم» برندهی پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری
🔹نفس جافری برای فیلم «دختر برقی ۲» برنده بهترین بازیگر کودک
🔹مهدی بیور برای فیلم «جادوی عروسکها» برنده پروانه زرین بهترین بازیگر کودک
🔹محمدرضا عالیور برای فیلم «موی گرگ» برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نوجوان
🔹ستایش دهقان برای فیلم «چشمبادومی» برنده پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان
🔹فائزه یارمحمدی و محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم» برنده پروانه زرین بهترین فیلمنامه
🔹 «بچه مردم» به تهیهکنندگی سیدعلی احمدی برنده پروانه زرین بهترین فیلم کودک و نوجوان
🔹 «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی برنده جایزه ویژه هیات داوران
🔹 «افسانه سپهر» محصول مرکز ماوا برنده دیپلم افتخار بهترین پویانمایی بلند
🔹 «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی برنده از نظر داوران نوجوان
🔹 «دختر برقی۲» به کارگردانی و تهیهکنندگی حسین قناعت برنده از نظر داوران کودک