برگزیدگان سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، این مراسم که با حضور جمع زیادی از هنرمندان و وزیرفرهنگ ارشاد اسلامی برگزار شد، به معرفی برگزیدگان و جمع بندی جشنواره اختصاص داشت .

بنابر اعلام هیئت داوران، این فیلمها برگزیده جشنواره شدند:



«بچه‌ی مردم» برنده هیات داوران نوجوان بخش بین‌الملل

«چشم بادومی» برنده بهترین فیلم‌نامه بلند بین‌المللی

«بچه مردم» برنده بهترین کارگردانی

گروه بازیگران «بچه مردم» بهترین بازیگری

🔹فریدون نجفی کارگردان فیلم «موی گرگ» برنده پروانه زرین جایزه صلح

🔹بخش اصلی:

🔹محمدرضا نجفی امامی، کارگردان «جادوی عروسک‌ها» برنده بهترین دستاورد فنی و هنری

🔹کریستوف رضایی برای فیلم «بچه مردم» برنده‌ی پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری

🔹نفس جافری برای فیلم «دختر برقی ۲» برنده بهترین بازیگر کودک

🔹مهدی بیور برای فیلم «جادوی عروسک‌ها» برنده پروانه زرین بهترین بازیگر کودک

🔹محمدرضا عالی‌ور برای فیلم «موی گرگ» برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نوجوان

🔹ستایش دهقان برای فیلم «چشم‌بادومی» برنده پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان

🔹فائزه یارمحمدی و محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم» برنده پروانه زرین بهترین فیلمنامه

🔹 «بچه مردم» به تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی برنده پروانه زرین بهترین فیلم کودک و نوجوان

🔹 «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی برنده جایزه ویژه هیات داوران

🔹 «افسانه سپهر» محصول مرکز ماوا برنده دیپلم افتخار بهترین پویانمایی بلند

🔹 «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی برنده از نظر داوران نوجوان

🔹 «دختر برقی۲» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت برنده از نظر داوران کودک