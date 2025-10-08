به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» را رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و هفده تبصره که گزارش آن را کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم کرده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهرماه هزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده ۲ این قانون نحوه تأمین، نظارت، بهره برداری، کاربری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپاد‌های مورد استفاده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.