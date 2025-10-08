پخش زنده
رئیس مجلس، قانون ساماندهی پرندههای هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون ساماندهی پرندههای هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» را رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و هفده تبصره که گزارش آن را کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم کرده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهرماه هزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده ۲ این قانون نحوه تأمین، نظارت، بهره برداری، کاربری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای مورد استفاده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.