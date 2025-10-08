گزارش شهروندخبرنگاران | از حیاتوحش طارم تا مشکلات عمرانی در کهک
گزارشهای متنوعی از شهروندخبرنگاران استان که نگاهی به گوشههایی از طبیعت، پروژههای عمرانی و دغدغههای مردم دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
تصاویری از حیاتوحش طارم سفلی و منطقه باشکِل تاکستان توسط شهروندان ارسال شده که حضور چشمگیر عقابها را در این مناطق نشان میدهد؛ در یکی از تصاویر، بیش از ۲۰ عقاب در یک قاب دیده میشوند.
از روستای کهک تاکستان نیز تصویری دریافت کردیم که به نبود ایمنی در مسیرهای روستایی اشاره دارد. شهروندان بارها این موضوع را مطرح کردهاند و از مسئولان استان درخواست رسیدگی و ایجاد محلهای امن برای توقف و استراحت دارند.
طرح روشنایی خورشیدی در توقفگاههای آزادراه قزوین–زنجان نیز با هدف افزایش ایمنی و خدمات رفاهی برای کاربران جادهای آغاز شده است. این طرح با طول ۱۲۰۰ متر در حال اجراست و تصاویر ارسالی شهروندان، مراحل پیشرفت آن را نشان میدهد.
خبرنگار بعدی از شهر محمدیه گزارشی درباره اجرای طرح فاضلاب شهری ارسال کرده است. این پروژه که از اسفند سال گذشته آغاز شده، با گذشت بیش از ۸ ماه هنوز در برخی نقاط نیمهتمام رها شده و موجب نارضایتی ساکنان شده است.
در برنامههای آینده، پیگیری موضوعات عمرانی روستای کهک و شهر محمدیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.